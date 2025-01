IL PUNTO SULLA A – 20esimo turno: l’Inter chiama, il Napoli risponde. Vittorie per entrambe le rivali, contro Venezia e Verona

Nella domenica della ventesima giornata di campionato, caratterizzata da ben cinque poareggi su nove gare disputate, Il Napoli si conferma in testa alla classifica, allungando su Atalanta, Juve e Milan, battendo il Verona per 2 a 0, al Maradona, in risposta al successo dei nerazzurri, i quali, nel pomeriggio avevano espugnato il terreno del Penzo, contro il Venezia col punteggio di 0 a 1. Nella altre partite, vittoria di misura del Genoa sul Parma e pari per 2 a 2, al Dall’Ara per 2 a 2 tra Bologna e Roma. Questa sera si chiude il turno, con il Monday Night fra Monza e Fiorentina. Ricordiamo, infine che tra, domani e mercoledì recupereranno le gare non giocate, a causa degli impegni di Supercoppa, a Riad, l’Atalanta con la Juve, l’Inter contro il Bologna e infine il Como con il Milan. Pur vincendo gli uomini di Inzaghi non aggancerebbero gli azzurri in cima alla graduatoria, avendo gli azzurri, oggi, quattro punti di vantaggio.