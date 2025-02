Sportitalia – Vergognoso scontro in diretta Tv tra Criscitiello e Manuel Parlato, licenziato il collega napoletano

Vicenda clamorosa a Sportitalia; il giornalista napoletano Manuel Parlato è stato licenziato in diretta da Michele Criscitiello, avellinese, antinapoletano per natura, durante la puntata di ieri sera sul calciomercato appena concluso. Il vergognoso caso è scoppiato allorquando il giornalista partenopeo, in collegamento da Napoli, ha, per giusta ragione, commentato l’ironia fatta da Tancredi Palmeri sulle mancate operazioni di mercato del club azzurro. Parlato ha sottolineato come la gag su Garnacho, Adejemi e Okafor non sia stata ben accolta dalla tifoseria napoletana, letteralmente presa in giro del giornalista di fede milanista. Il collega di Napoli ha replicato a Criscitiello affermando quanto segue:

“Sostanzialmente, noi napoletani siamo i campioni del mondo dell’ironia. Amiamo ironizzare e anche incassare l’ironia altrui, ma la gag di Tancredi mi sembra più una provocazione che un’ironia e quindi non accettabile. Pertanto ci attendiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre, qualora dovesse succedere un’altra situazione del genere.”

Queste parole non sono andate giù al conduttore della trasmisssione che, per tutta risposta, ha reagito con un intervento durissimo, chiudendo immerdiatamente il collegamento con l’inviato e di fatto licenziandolo dall’emittente, invitandolo, infine, a lavorare solo con Canale 21. Il bruttissimo episodio, sicuramente da censurare ha subito scatenato le reazioni nel mondo del giornalismo sportivo e dei social network, dove i tifosi hanno espresso opinioni contrastanti sull’atteggiamento di Criscitiello e sulla posizione presa da Sportitalia. Cosa succederà adesso? Tutta la nostra solidarietà all’amico e collega Manuel Parlato, il quale meritava, certamente, rispetto e non offese per giunta, davanti a milioni di telespettatori.