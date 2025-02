NAPOLI – UDINESE – Conte, stasera, potrebbe non avere a dispozione Spinazzola, uno dei più in forma del momento

Nell’allenamento di rifinitura, in vista dfella gara di questa sera contro l’Udinese, a Fuorigrotta, Leonardo Spinazzola, uno dei calciatori azzurri più in forma del momento, rischia di non essere in campo. L’ex giallorosso ha accusato un forte mal di schiena, per cui è in dubbio la sua presenza con i friulani. In caso di forfait, Conte dovrebbe schierare al suo posto, il napoletano Pasquale Mazzocchi, il quale può coprire, sia la corsia destra che quella mancina. Se così fosse, il difensore ex Salernitana, giocherrebe dal primo minuto, dopo sei mesi. Infatti l’ultima gara in cui è stato titolare, risale alla partita di Coppa Italia con il Palermo del 26 settembre 2024. Da allora, solo panchina. Un vero peccato, qualora Spiunazzola non ce la facesse a scendere in campo, visto che l’esterno, è risultato il migliore in campo, all’Olimpico, e non solo per la rete del vantaggio,realizzata contro la Roma.