Il Napoli colpito dalla maledizione della fascia sinistra – Conte, in piena emergenza, studia le possibili soluzioni per sabato all’Olimpico

Incredibile ma vero, una inaspettata maledizione si è abbattuta sul Napoli; in soli 15 giorni i giocatori che occupavano la fascia sinistra sono, tutti, out. Prima la partenza di Kvaratskhelia, poi l’infortunio di Olivera, quindi, quello di Spinazzola ed ora è fuori anche David Neres. Una vera e propria epidemia che ha messo in piena emergenza l’allenatore leccese che, ovviamente, non immaginava mai una situazione così disastrosa. La rosa, dopo il mercato invernale, si è indebolita ed è diventata cortissima. Lo stop del brasiliano, in questo periodo tanto importante e fondamentale per il futuro azzurro, non ci voleva. Infatti, le prossime partite in cui sarà impegnato il Napoli rappresentano ostacoli durissimi da superare, con una tale emergenza sulla corsia mancina. Rimanere in testa alla classifica, adesso, sarà un’impresa., con i nerazzurri ad un solo punto dietro. David Neres dovrà stare fuori dai campi di gioco un mese e forse più. Una notizia che ha molto agitato Antonio Conte che, oggi, si ritrova con gli uomini contati, e perciò costreto a fare di necessità, virtù. Nel frattempo, il mister sta studiando le soluzioni migliori da adottare per sabato, all’Olimpico, con la Lazio, avversaria che ha già sconfitto i partenopei, due volte, prima in Coppa italia e poi in campionato, nel match di andata a Fuorigrotta.