PRIMO ANTICIPO DI A 25esimo turno – Il Bologna batte il Torino per 3 a 2; debutto granata straordinario per l’ex azzurro Elmas

Nel primo anticipo di serie A, valido per la 25esima giornata di campionato, Il Bologna ha battuto, al Dall’Ara, il Torino per 3 a 2, dopo una gara piena di emozioni, in cui l’ex azzurro Elif Elmas ha avuto un ottimo impatto nella squadra di Vanoli, peraltro realizzando anche la rete del momentaneo 1 a 2, che, tuttavia, non è servito ad evitare la sconfitta. Il Bologna di Italiano, oggi ,è in un continuo crescendo, ieri ha sofferto tanto ma non ha mai mollato, credendo nella vittoria, giunta anche con un pò di fortuna, ma, del resto, si dice che la fortuna aiuta gli audaci. Con questo risultato gli emiliani, per il momento, superano il Milan, raggiungendo quota 41 punti, a quattro lunghezze dalla zona Champions. Intanto, il sabato calcistico prevede altri tre anticipi. Scenderanno in campo, alle 15, Atalanta e Cagliari, alle 18, Lazio e Napoli e in serata il Milan contro il Verona.