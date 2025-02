UMBERTO CHIARIELLO A RADIO CRC – “Giacomo Raspadori potebbe essere l’arma vincente di questa seconda parte di campionato”

Dopo i due ultimi pareggi contro Roma e Udinese che hanno fatto avvicinare l’Inter ad un solo punto di distacco, nel tardo pomeriggio odierno, il Napoli affronterà all’Olimpico, la Lazio di Baroni, che recentemente ha già sconfitto Conte, sia in Coppa Italia, a Roma, che al Maradona, nel girone di andata. Un impegno molto difficile, in cui, tuttavia, gli azzurri devono puntare alla vittoria, approfittando del big match tra nerazzurri e bianconeri, nel derby d’Italia, di San Siro, che si giocherà domani sera, il quale potrebbe sottrarre punti agli uomini di Inzaghi. Come sappiamo, l’allenatore del Napoli, per sopperire alla mancanza di Neres, sembra deciso a cambiare modulo, dando spazio a Giacomo Raspadori nelle vesti di seconda punta al fianco di Lukaku. A proposito dell’ex Sassuolo, il noto giornalistas di Canale 21, Umberto Chiariello, ha rilasciato, alla Radio ufficiale del Napoli, delle dichiarazioni proprio su di lui. Queste le sue parole:

“Giacomo Raspadori può essere il vero acquisto di gennaio del Napoli, l’arma in più per questa seconda parte di campionato. Raspadori ha un talento finora inespresso, ora avrà la grande occasione di dimostrare tutto il suo valore, in un ruolo finalmente, molto più congeniale alle sue caratteristiche.”