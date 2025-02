CHAMPIONS LEAGUE – En plein in negativo per le nostre squadre italiane nei playoff della massima competizione continentale

Disastro Italiano nei playoff per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Tutte e tre le compagini nostrane sono fuori, dopo le sconfitte di Atalanta e Juve ed il pareggio del Milan nelle gare di ritorno. D’altronde, l’elminazione non è avvenuta ad opera del Real Madrid, del Bayern Moncaco, del Manchester o dal Pasg, con tutto il rispetto per il Bruge, il Psv e il Feyenoord. Mamma mia, il calcio italiano, nei confronti dei maggiori campionati del vecchio continente, come è caduta in basso e pensare che alcuni anni fa, il Milan, l’Inter e la Juve, primeggiavano in campo europeo e mondiale, con i rossoneri ben sette volte campioni d’Europa ed in 3 occasioni vincitori della Coppa interconinentale, mentre l’Inter è stata vincitrice della Champions per 3 volte e 2 del Mondiale per club. 3. Infine, la squadra bianconera ha conquistato la Champions e la Coppa intercontinentale in due ioccasioni. Per la cronaca, l’Italia non conquista il prestigioso trofeo dalle grandi orecchie dalla stagione 2009/10, allorquando l’Inter di Josè Mourinho, vinse il triplete. Da allora, il nostro paese ha vinto soltanto l’Europa League, con l’Atalanta, nella passata stagione. Adesso, a difendere i nostri colori è rimasta solo l’Inter, qualificata agli ottavi della prima manifestazione europea e domani, nel sorteggio di Nyon conoscerà la sua avversaria. Nel frattempo, questa sera, la Roma di Ranieri affronterà, all’Olimpico, il Porto, nel ritorno dei playoff di Europa League. Si riparte dall’1 a 1 conseguito dai giallorossi in Portogallo, sette giorni or sono.