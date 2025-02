GIACOMO RASPADORI A RADIO CRC – “Che coppia formdabile formiamo Lukaku ed io, ci esaltiamo l’un l’altro”

Il numero 30 della squadra di Antonio Conte, Giacomo Raspadori, reduce dall’ottima prestazione dell‘Olimpico, con la Lazio, con l’aggiunta della realizzazione del gol del pareggio, dopo il vantaggio dei biancocelesti, è stato intervistato alla Radio Ufficiale del club partenopeo. Qui di seguito, le sue dichiarazioni:

“Che coppia formidabile formiano Lukaku ed io, noi due abbiamo le caratteristiche giuste per giocare insieme ed esaltarci l’uno con l’altro. Sabato scxorso, per la prima volta, abbiamo giocato, entrambi, dal primo minuto e ci siamo accorti di avere una grande intesa che possiamo, ancora migliorare. Quest’ultima potrà essere molto importante per contribuire ai successi della squadra e per aiutarci vicendevolmente. La rete dell’Olimpico l’ho dedicata a mia figlia e al piccolo Emanuele che ho incontrato, qualche tempo fa in un hotel a Genova e a cui avevo promesso, in caso di gol, che avrei esultato anche per lui: sono stato contento di avergli regalato questo momento di gioia. Lukaku è un grande attaccante e un ottima persona, nello spogliatoio è un vero leader. La sua struttura fisica e le sue doti ci consentono di salire e di appoggiarci a lui in campo. Il ruolo di trequartista, o di seconda punta è quello che mi si addice di più, viste le mie caratteristiche tecniche e fisiche”