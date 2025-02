NAPOLI vs INTER – Guanto di sfida di Simone Inzaghi ad Antonio Conte, lo scontro diretto è già iniziato

Mentre l’allenatore del Napoli Conte è concenmtrato al massimo sull’impegno dell’anticipo di domenica, in tarda mattinata, in quel di Como, il tecnico nerazzxurro Inzaghi, secondo in classifica a due lunhezze dal collega, stà già pensando seriamente allo scontro diretto dei primi di marzo, al Maradona. Una supersfida che potrebbe essere già decisiva ai fini della vittoria del campionato. Al fine di preservare i migliori giocatori per la partitissima di Napoli, l’ex trainer della Lazio, sabato, contro il Genoa, opterà perr un massiccio turnover, in mod tale da prevenire ricadute fisiche e soprattutto squalifiche per giocatori diffidati, quali Bastoni, Barella, Mkhitaryan, uomini cardini della formazione campione d’Italia in carica. Inoltre, assai probabile un turno di riposo per Denzel Dumfries sulla corsia destra, nonchè il ritorno tra in prima squadra per Stefan De Vrij. A centrocampo l’ex Zielinski potrebbe sostituire l’armeno Mkhitaryan, mentre, in avanti, possibile ballottaggio tra Taremi ed Arnautovic per completare il tandem d’attacco a supporto di Lautaro Martinez. Dal canto suo, l’allenatore leccese, contro i lariani non si priverà di Anguissa, benchè diffidato e a rischio squalifica. Il centrocampista camerunense, pilastro della zonma mediana partenopeo, finora, ha già collezionato 5 gol e 3 assist, ragion per cui, con un biglietto da visita ciome questo, come si potrebbe mai lasciarlo fuori. Tuttavia, manca ancora un pò di tempo al big match, per cui, al Centro Sportivoi di Castel Volturno, si pensa sotanto al Como, avversario da non sottovalutare affatto. Dunque, Simone Inzaghi, a dieci giorni dall’evento, ha lanciato il classico guanto di sfida al suo omologo.