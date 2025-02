EUROPA LEAGUE – La Roma, trascinata da un super Dybala, batte il Porto, all’Olimpico, per 3 a 2 ed accede agli ottavi della seconda competizione continentale

Dopo tanti risultati negativi in Champions, finalmente, una buona notizia per l’Italia. La Roma, trascinata da un superlativo Dybala, autore di una doppietta, ha sconfitto, in casa, il Porto per 3 a 2, risultato che, dopo il pari per 1 a 1, in Portogallo, all’andata, qualifica i giallorossi di Claudio Ranieri agli ottavi di Europa League, dove potrebbe pescare, nel sorteggio di oggi a Nyon, la Lazio, per un derby inedito in campo continentale. In Svizzera, alle 12, saranno sorteggiati pure gli accoppiamenti degli ottavi della massima competizione europea, in cui, difenderà i nostri colori soltanto l’Inter. Pertanto, si saprà, la data nella quale andrà in scena la partitissima di campionato tra Azzurri e Nerazzurri, scontro diretto in chiave scudetto.