Buone notizie per Conte – Leonardo Spinazzola pienamente recuperato, probabile un suo impiego dal primo minuto, a Como

Antonio Conte ed i suoi ragazzi stanno lavorando intensamente a Casstel Volturno, in ottica lunch match di domenica, allo Stadio Sinigallia, contro il Como, anticipo valido per la 26esima giornata di serie A. Contro i lariani è probabile che Spinazzola, completamente recuperato, possa essere impiegato dal tecnico azzurro, fin dal primo minuto. Una notizia importante per il Napoli che sulla corsia mancina, ultimamente, non aveva nessun calciatore di ruolo, visti i tanti infortuni. Dopo le assenze con Udinese e Lazio, per la lesione del medio gluteo destro, l’ex giallorosso, quindi, dovrebbe rientrare in squadra. Riguardo, invece, a Mathias Olivera, ci vorrà ancora qualche settimana per rivederlo in campo. Infatti, il suo infortunio si è rivelato molto più grave di quello del numero 37 di Conte. Il terzino uruguaiano, fermo nelle ultime quattro gare, a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra, dovrebbe essere disponibile per la partita contro la squadra di Inzaghi. Sarebbe una rentrèe fondamentale per il Napoli che giocherà una sfida delicatissima, come quella contro i campioni d’Italia in carica.