ANTEPRIMA PARTITA COMO vs NAPOLI – Partenopei alla ricerca del ritorno alla vittoria sul lago di manzoniana memoria

Dopo tre pareggi consecutivi con Roma, Udinese e Lazio, in cui sono stati gettati alle ortiche ben sei punti, date le tre rimonte giunte solo nei finali di gara, il Napoli di Antonio Conte, domenica alle 12:30, sul lago di Como, di manzoniana memoria, andrà alla ricerca del ritorno al successo, per mantenere inalterato il vantaggio di due punti, sull’Inter, in vista dell‘imminnte scontro diretto della settimana prossima, al Maradona. Per questo lunch match, il tecnico azzurro sembra orientato a confermare il modulo a lui più caro, ossia il 3/5/2, adottato a Roma, contro la Lazio. Quindi, Raspadori nuovamente titolare al fianco di Romelu Lukaku. Tuttavia, rispetto alla partita con i biancocelesti, dovrebbero esserci alcune novità: Politano potrebbe riprendersi la fascia destra, Spinazzola dovrebbe tornare titolare sulla corsia mancina, mentre in difesa, possibile che capitan Di Di Lorenzo si piazzi con Rrahmani e Buongiorno nel pacchetto arretrato. In casa lariana, il tecnico Fabregas darà, di nuovo, fiducia a Smolcic e Valle nela retroguardia Un dubbio, invece, a centrocampo, dove Perrone e Caqueret sono in ballottaggio per una maglia, al fianco di Da Cunha. Diao, in avanti, malgrado la concorrenza con Fadera e Cutrone, sarà lui il titolare. Di scuro, la formazione dello spagnolo rapprenta un osso duro da affrontare ma se il Napoli nutre ambizioni di alta clasaifica deve cercare assolutamente il successo che, come dicevamo, manca da tre giornate. Alla luce di queste indicazioni, azzardiamo i due possibili schieramenti del Sinigallia:

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano ; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

E’ l’ora delle curiosità e dei numeri della partita fra lombardsi e campani. Incominciamo col dire che le due compagini non si incontrano sul lago, dal lontano 2004, quando nel campionato cadetto i padroni di casa si imposero per 2 a 0, mentre, in A la partita più recente risale, addirittura al torneo 1988/89 ed il Napoli vinse per 0 a 1 con rete di Alessandro Renica. Peranto, sono quasi 36 anni che azzurri e bblues non si affrontano in terra lombarda. D’altronde, in massima serie, ragistriamo solo 23 precedenti, il cui bilancio pende nettamente a favore degli ospiti che vantano ben 18 successi contro uno e quattro pari. L’unico successo dei lariani, in casa, è datato 23 novembre 1952 ed il risultato fu di 2 a 1. L’altra vittoria dei comaschi è in serie B, quella del San Paolo per 0 a 1: era il 7 settembre del 2003. A dirigere l’anticipo di domenica sarà l’arbitro Manganiello di Pinerolo.