Castel Volturno – Ieri Antonio Conte ha chiamato a colloqiuo la squadra per analizzare gli errori di Como

Gli azzurri, già ieri, si sono radunati al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista dell’importantissimo match scudetto contro l’Inter che, attualmente comanda la classifica con un punto di vantaggio. Conte non ha digerito l’assurda sconfitta di Como, dichiarandosi, tuttavia, responsabile di non aver saputo inculcare ai suoi quella cattiveria agonistica e la fame che è in lui. A tal proposito il tecnico salentino ha chiamato a colloquio tutta la squadra, al fine di analizzare gli errori commessi sul lago, domenica. Naturalmente, ora come ora, nell’ambiente azzurro traspare molta amarezza e delusione per il risultato penalizzante coi lariani, però c’è anche tanta concentrazione e desiderio di ripartire. Del resto, l’anima del gruppo è unica, malgrado le difficoltà evidenti patite nel mese di febbraio. Contro la squadra di Simone Inzaghi, molto probabilmente si ritornerà al modulo adottato per gran parte del campionato, che ha dato ottimi frutti, ovvero il 4/3/3. Pertanto difesa a quattro, con Spinazzola alto a sinistra e Olivera che tornerà titolare, come terzino sinistro. Centrocampo con i soliti noti Anguissa, Lobotka e Mc Tominay e in avanti Lukaku punta centrale con ai lati Politano a destra e forse Raspadori, più esterno sulla corsia sinistra, con licenza di spostarsi al centro per supportare l’attaccante belga. Un ritorno all’antico, pur senza Neres che forse rappresenta la soluzione più giusta per tornare in carreggiata.