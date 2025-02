Marchesi, Pià, Maradona Jr., Manfredi a Kiss Kiss Napoli

Rino Marchesi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Contro l’Inter quale impostazione tattica per il Napoli? Credo che Conte ne sappia più di noi ma nonostante gli infortuni e la rosa non lunghissima il Napoli ha comunque grandi giocatori e può variare tra più moduli tattici. Sia in attacco che in difesa le soluzione tattiche a disposizione di Conte sono varie, a maggior ragione con i rientri di Spinazzola e Olivera. Pronostico? Posso dire che nonostante le ultime vittorie l’Inter non favorita sabato. Se la giocheranno alla pari non fosse altro per i risultati ottenuti sinora dalle due compagini. Corsa Scudetto? Gli impegni dell’Inter sono una variante che può incidere. Di sicuro rispetto a Napoli e Atalanta l’Inter può alternare più giocatori ma qualche difficoltà può trovarla dovendo far ruotare tanti giocatori. L’Atalanta la vedo nella lotta Scudetto ma aspettiamo ancora qualche altra partita per capire se anche loro possono reggere fino alla fine. Come valuto Lukaku sinora? Ha qualità fisiche incredibili oltre che tecniche ma al momento non è brillante in campo. In zona gol si fa sentire a sprazzi ed anche tatticamente non sta risultando utile come ci si aspettava. Punti forti dell’Inter? Davanti e a centrocampo l’Inter è forte e ha calciatori abituati a certi palcoscenici e certe pressioni. Se proprio devo fare due nomi dico Calhanoglu e Lautaro sono loro le punte di diamante dei nerazzurri”.

Inacio Pià, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori? In questo momento è in grande fiducia, è un giocatore che se ha la libertà di svariare sul fronte d’attacco può metterti in difficoltà. Mi rivedo in lui per come interpreta quel ruolo, in questo finale di stagione può essere decisivo. Modulo anti-Inter? Ognuno di noi vede un modulo rispetto ad un altro, ma gli interpreti a questo livello fanno la differenza. Non vedo problematiche nel Napoli dal punto di vista tattico. Napoli-Inter è una gara importante, ma non fondamentale. Il Napoli basta che non perda per mantenere il distacco minimo dall’Inter, gli azzurri non devono sentire la pressione di vincere a tutti i costi. Atalanta? Loro ci credono, vivo a Bergamo e vivo l’aria che si respira in città. Gasperini è uscito allo scoperto, farà il possibile per stare attaccato e per ripetere un miracolo calcistico. Hanno solo il campionato da giocare, così come il Napoli. L’Atalanta è in corsa per lo scudetto, ma dipenderà molto dagli scontri diretti”.

Diego Maradona Jr., allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’importante sabato sarà non perdere, ma bisogna avere la forza di provarla a vincere. In un momento del genere dobbiamo anche dare una bella spallata alla stagione, anche se è l’Inter che deve vincere perchè ha un budget incredibile. Io però voglio provare a giocarla, voglio vincere in casa mia. A Como sarebbe stato oro colato un punto, ma loro hanno giocato molto meglio di noi nel secondo tempo. Con l’Inter dobbiamo cercare di vincere, ma le grandi squadre quando non possono vincere non la perdono. Billing? Non è Anguissa e chiunque giochi non sarà uguale a Neres. Lottiamo, facciamo vedere chi è il Napoli ed arrivare alle ultime sette giornate che sono più abbordabili”.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Napoli-Inter sarà una partita importante, spero porti bene alla nostra squadra e che dia un’ulteriore spinta verso il sogno. Presentazione celebrazione per i 2500 anni di Napoli? Se li porta bene (scherza ndr.), abbiamo un programma organizzato dal Comune che prevede una serie di eventi con una larga partecipazione di diverse associazioni culturali ed artistiche della città. Poi ci sarà un altro programma curato dal Ministero degli Esteri, tutto ciò per ricordare la grande storia che abbiamo e la grande identità di una Napoli che diventa, giorno dopo giorno, sempre più internazionale. Via San Filippo e Giacomo e i crolli di calcinacci? Adesso trasferirò la segnalazione al nostro comando, sono calcinacci che cadono da palazzi privati e quindi interverremo sui privati per spingere a metterli in sicurezza. Restyling del Maradona? Questa è stata per noi la priorità, oggi dev’essere una scelta da condividere col Napoli. Non ci sono finanziamenti pubblici se non in minima parte, il Calcio Napoli sta valutando la possibilità del restyling del Maradona o della realizzazione di un nuovo stadio. Noi stiamo collaborando al massimo perchè avere uno stadio moderno a Napoli è una delle priorità che abbiamo come amministrazione. Nuovo Palazzetto al Centro Direzionale e fermata della metro? Sulla fermata abbiamo avuto un ritardo perchè i collaudi son stati complessi. Il Centro Direzionale diventerà il nuovo capolinea e questo necessita di una maggiore attenzione, ora siamo in attesa del nulla osta all’apertura da parte del Ministero che dovrebbe arrivare a giorni. Nel mese di marzo la stazione del Centro Direzionale si aprirà. I lavori del percorso verso il Centro Direzionale sono indietro per il crollo del cimitero che ha bloccato il cantiere per un anno, all’inizio del 2027 arriveremo al percorso che porterà all’ aeroporto. Palazzetto nuovo? Il primo step è stato completato, siamo in attesa della consegna da parte dei promotori del progetto che è stato già approvato. A valle di questa consegna che dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, pensiamo di finire l’iter per dare la concessione per l’estate. Riapertura del terzo anello del Maradona? Stiamo facendo un’indagine tecnica sul terzo anello che era stato chiuso per un problema di vibrazioni. Stiamo facendo una serie di misure e di prove per capire quali interventi si debbano fare per limitare quest’effetto delle vibrazioni. Il terzo anello è una risorsa importante, si tratta di più di 10mila posti. Vogliamo che venga presa una decisione condivisa tra la società e la città. Funicolare Chiaia? L’abbiamo riparta, il Ministero ci aveva chiesto un mese di rodaggio. Sarà una funicolare molto tecnologica. Concerto di Nino D’Angelo per i 2500 anni della città? Stiamo in contatto con Nino D’Angelo con cui c’è grande amicizia e nelle idee che abbiamo c’è anche lui per un concerto in Piazza Plebiscito. Linea 6 della Metro? Su Linea 6 abbiamo due tipi di problemi, abbiamo pochi macchinisti, abbiamo un bando in corso e speriamo di avere più macchinisti. Poi dopo l’estate metteremo i nuovi treni che abbiamo ordinato, per ora stiamo utilizzando ancora i treni di Italia ’90. Dopo l’estate metteremo in linea i nuovi treni e questo ci consentirà di avere una maggiore frequenza ed orari prolungati. Quando abbiamo aperto Linea 6 dicevano fosse inutile, invece oggi ce la chiedono in tanti e questa è una soddisfazione. L’anno scorso abbiamo aumentato di 10 milioni il numero di viaggiatori nella Metropolitana, ciò vuol dire che abbiamo un trasporto pubblico di maggior qualità. Emergenza Campi Flegrei? Ci dev’essere attenzione perchè quando ci sono fenomeni in atto la prudenza diventa fondamentale. La Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano hanno in atto un sistema di monitoraggio che ci dà allerta quando ci sono cambiamenti di una serie di parametri. Ad oggi il fenomeno è in atto come s’è verificato in passato tra gli anni ’70 ed ’80. Non ci sono però parametri che dal punto di vista eruttivo ci fanno temere. Siamo vigili sull’aspetto delle scosse, la ripetitività aumenta l’attenzione sulla popolazione. Per fortuna non ci sono stati danni strutturali che non ci aspettiamo. Nel giro di un paio di settimane partirà un bando per fare delle verifiche dettagliate anche sull’edilizia privata, cosa che consentirà ad ognuno di verificare il proprio palazzo. Noi siamo molto attenti e molto presenti, dobbiamo essere consapevoli che con questo fenomeno bisogna convivere. Sono millenni che il bradisismo colpisce i Campi Flegrei che è una zona vulcanica. Ho studiato terremoti da sempre, ho fatto io i primi studi sui Campi Flegrei molti anni fa e mi rendo conto che c’è grande apprensione e dobbiamo percorrere questo fenomeno con prudenza, ma anche con serenità. Ponti ad aprile e maggio? Abbiamo un record di prenotazioni per questi lunghi ponti, ma dipenderà anche dal clima. Ci stiamo attrezzando con la nostra task force, aumenteremo i numeri di info point. Abbiamo strutture di rinforzo dell’igiene urbana, del decoro e dei trasporti. Cerchiamo di far trovare ai turisti la migliore città che sta dando lavoro ai nostri giovani e alle nostre imprese. Avremo 7 voli diretti dagli Stati Uniti e sono tutti pieni, avremo una presenza turistica internazionale molto importante. Percorso tra Piazza Carlo III fino a Capodichino? Conosco bene il tema, parliamo di via Don Bosco. Nelle prossime settimane partiranno i lavori di pavimentazione. Sono state rifatte le fognature, si sta realizzando il completamento della rotonda. Appena finiranno quei lavori partirà la pavimentazione di via Don Bosco che verrà asfaltata. Tangenziale di notte senza chiusure? Avremo ancora un anno di lavori, si stanno rifacendo tutte le gallerie, ma questo è per un motivo di sicurezza. La Tangenziale ha fatto un grande investimento sulla sicurezza, immagino che ci sia un disagio, ma consentirà di avere una Tangenziale più sicura. Andrea Settembre? E’ un ragazzo della nostra città che porta un messaggio positivo dopo Geolier. Andrea Settembre è stato premiato da noi perchè fa una musica giovane che tocca le tante anime della città. Napoli ha un’anima multiforme, ci sono napoletani che vincono tutte le competizioni e sono ai primi posti delle classifiche nazionali della musica. Scudetto? Avremo un pullman scoperto in città se dovesse arrivare. Lo chiederemo con grande forza, ma la gestione di questi eventi fa capo alla Prefettura. Mi batterò al massimo affinchè ci sia”.