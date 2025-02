RECUPERO SERIE A – Il Bologna batte il Milan, al Dall’Ara, per 2 a 1, rossoneri ottavi in classifica ad otto punti dalla zona Champions

Si è giocato, ieri sera, allo Stadio Dall’Ara, il recupero del match Bologna – Milan, non disputato a causa del maltempo che colpì la regione Emilia Romagna. I padroni di casa hanno, pertanto, sconfitto il Milan per 2 a 1, conseguendo un importante successo che li proietta al sesto posto in classifica, con ambizioni Champions. Viceversa, i rossoneri, incappano nell’ennesima battuta d’arresto di questo campionato ed ora sono ad otto punti di distanza dalla zona Champions, in ottava posizione. Dunque, ancora una delusione per la tifoseria milanista, in questa stagione che sarà fallimentare. in caso di mancata qualificazione alla massima competizione continentale.