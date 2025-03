CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter batte il Feyenoord in trasferta per 2 a 0 ed ipoteca i quarti di finale col Bayern Monaco

Un mercoledi da leoni per l’Inter, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Feyenoord, a Rotterdam. I nerazzurri hanno messo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti della manifestazione, dove quasi sicuramente inconteranno i tedeschi del Bayern Monaco, dopo la vittoria per 2 a 0, con gli olandesi, propiziata dai due attaccanti di primo piano, quali Thuram e Lautaro Martinez. Per la cronaca, l’ex azzurro Zielinsky, nei secondi 45 minuti, ha pure sbagliato un calcio di rigore che poteva assicurare la qualificazione. Nel post partita, il difensore della squadra di casa David Hancko, ai microfoni di UEFA.com ha dichiarato quanto segue:

“Certamente non posso dire di essere contenti del risultato. Penso che, specialmente nel primo tempo, stessimo andando molto bene al punto di non soffrire la pressione dell’Inter ma poi non siamo stati in grado di pungere contro tre fortissimi difensori”

La prova della grande impenetrabilità del reparto arretrato di Inzaghi sta nel fatto che. in nove gare, finora disputate, inerazzurri hanno incassato un solo gol