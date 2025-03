Stadio Maradona – Ancora un sold out, domenica pomeriggio, contro la Fiorentina; sugli spalti di Fuorigrotta oltre 50mila spettatori

A tre giorni dalla gara di campionato, contro la Fiorentina, i tagliandi disponibili sono soltanto un paio di centinaia del settore Tribuna Posillipo Premim, che sono i più costosi ma anche quest’ultini, in giornata. andranno a ruba, per cui, domenica pomeriggio, il Maradona registrerà un nuovo sold out. Del resto, in questa stagione, il pienone non è una novità, infatti in quasi tutte le gare , l’impianto napoletano è stato sempre preso dall’assalto dalla tifoseria azzurra che, non teme sacrifici, pur di stare vicina ai propri beniamini, che lottano per lo scudetto. Sarà l’undicesima volta in cui si conteranno più di 50mila unità che tiferanno Napoli, dal primo all’ultimo minuto. L’enorme entusiasmo della piazza partenopea costituisce un’arma in più, come già successo conto l’Inter, sabato scorso. Il big match contro i campioni d’Italia in carica ha fatto registrare il record stagionale di presenze, circa 54mila, numero che ha superato di pochissimo il dato dell’ultima partita contro la Juve, in cui ci furono 53.500 spettatori.