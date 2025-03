Terremoto Campi Flegrei – Paura e danni a Bagnoli, con una donna ferita, scossa fortissima avvertita anche da Conte, Gilmour, Mc Tominay e Lukaku

Nella zona dei Campi Flegrei, tra Napoli, Bagnoli, Pozzuoli e Fuorigrotta, stanotte, intorno all’1,30 è tornata a tremare la terra ma stavolta si è trattato di una forte scossa di magnitudo 4.4. Un terremoto che ha fatto danni a Bagnoli dove, per il crollo di un solaio, una donna si è ferita ed è stata estratta, per fortuna, viva, da sotto le macereie. La popolazione, presa dal panico, si è riversata in strada e ha trascorso la notte fuori di casa. L’epicentro è stato localizzato a mare, a due chilometri di profondità, in prossimità della riva di via Napoli, a Pozzuoli. Grossa paura anche tra alcuni calciatori azzurri, quali Gilmour e McTominay i quali vivono nella zona di Varcaturo-Licola, che non sono lontane dall’epicentro. La scossa è stata avvertita pure dall’attaccante belga Romelu Lukaku e da Conte che abita a Chiaia, nel cuore del capoluogo campano. Intanto, stamane ci sarà una nuova seduta di allenamento, al Centro sportivo di Castel Volturno, in vista del match di Venezia.