Zambo Anguissa – Ancora distanti le posizioni per il rinnovo contrattuale tra il camerunense ed il club azzurro

Al momento, tiene banco in casa Napoli il caso Anguissa, riguardo il rinnovo contrattuale del centrocampista camerunense. Le distanze economiche, tuttavia, tra richiesta ed offerta sono molto lontane. Il calciatore rappresenta, per Antonio Conte un punto cardine della zona mediana del campo. Dal canto suo, la società di Aurelio De Laurentiis, a prescindere dal rinnovo automatico dal 2025 al 2027, ha proposto ad Anguissa di azzerare tutto e ripartire con un contratto nuovo fino al 2029 o 2030, ma l’intesa sull’ingaggio non c’è.. Frank ed il suo procuratore hanno formulato una richiesta che il Napoli ha giudicato troppo esosa e non congrua. Dunque, per ora, nulkla di fatto, tutto resterà com’è, poi in estate si vedrà cosa succderà tra le parti. Non è esclusa una separazione, pertanto, a fine stagione. Se l’accordo sull’ingaggio, difatti, non si troverà in questi ukltimi mesi, appare quasi certo che il matrimonio tra il club azzurro ed il camerunense finirà.