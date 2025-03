Romelu Lukaku – L’attaccante azzurro super star, con una magnifica doppietta, in Nazionale, contro l’Ucraina, in Nations League

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è stato il grande mattatore della vittoria del Belgio per 3 a 0, contro l‘Ucraina, realizzando una splendida doppietta che consente al ct Rudi Garcia di superare il turno di Nations League, ribaltando il risultato del match di andata che aveva sorriso agli ucraini per per 3-1. Una gara da incorniciare, quella del centravanti partenopeo. Magnifico il suo primo gol in sforbiciata, mentre il secondo gol è giunto con un tiro di destro ad incrociare. Lukaku, adesso, è atteso in Italia, per riprendere la preparazione, col gruppo, al Centro Sportivo di Castel Volturno, agli ordini di Conte, in vista del delicato match di campionato, valido per la trentesima giornata, contro il Milan, in calendario domenica sera, allo stadio ‘Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. L’auspicio del tecnico di Lecce è quello che il numero 11 azzurro si confermi anche col Napoli, essendo con il morale a mille, per quanto fatto di buono col Belgio. Il Milan, nonostante l’altalena di risultati, è sempre il Milan, squadra in cui militano fior di campioni, come Leao, Theo Hernandez, Pulisic, Reijnders. Gli azzurri, quindi, obbligati a vincere, per non perdere terreno dall’Inter, dovranno approcciare alla partita coi rossoneri con grande intensità, cattiveria agonistica e soprattutto fame di successo. Intanto rientrerà David Neres, il quale, con le sue giocate, potrebbe spaccare la gara.