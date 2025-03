NATIONS LEAGUE – Clamorosa rimonta dell’Italia, contro la Germania, dallo 0-3 al 3 a 3 ma non basta, gli azzurri eliminati dalla competizione

Nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League, ieri sera, a Dortmund, l’Italia di Luciano Spalletti ha pareggiato per 3 a 3 con la Germania, rimontando, clamorosamente, lo svantaggio di tre reti subito nella prima frazione di gioco. Una nazionale dai due volti: inguardabile e confusionaria nei quarantacinque minuti iniziali e poi orgogliosa, cattiva e brillante nella ripresa. Peccato per quel secondo gol dei tedeschi, giunto in modo davvero rocambolesco su di un calcio d’angolo , in cui nessuno si era accorto della partenza del tiro, con Donnarumma fuori porta a parlare coi compagni. La reazione, tuttavia, dopo l’intervallo, c’è stata e fa ben sperare per il futuro. Intanto fa discutere tantissimo il rigore, prima concesso e poi revocato dall’arbitro polacco, dopo la chiamata del Var. Resta il dubbio, Di Lorenzo è stato atterrato in area e a mio avviso, meritava il penalty. Poteva essere la rete del pareggio, con oltre 15 minuti ancora da disputare, in cui poteva succdere di tutto. Ma adesso è inutile pensarci,la frittata è fatta e i tedeschi, grazie al successo dell’andata, a Milano, accedono alle final four di giugno della manifestazione, a cui sono giunte, visti i risultati della serata, anche Spagna, Francia e Portogallo. Le reti dell’Italia, per la cronaca, sono state realizzate da Kean, doppietta e da Raspadori, su rigore, nel finale. In virtù dell’eliminazione, gli azzurri saranno inseriti nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, che si terranni negli Usa, in Canada e Messico, assieme alla Norvegia di Haaland che incontreranno il 6 giugno, in trasferta, nellla prima gara del ragggruppamento composto pure da Israele Estonia e Moldavia.