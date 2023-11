LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Raspadori non si ferma più, che qualità Kvara e Zielo

MERET 6: praticamente mai impegnato, sbriga con sufficiente tranquillità l’ordinaria amministrazione.

Di LORENZO 6,5: spinge e difende sulla destra con la solita qualità ed energia.

OSTIGARD 6,5: cresce gara dopo gara, poi ha qualità anche nei piedi per avviare l’azione da dietro.

RRAHMANI 6,5: solido e preciso lì dietro.

OLIVERA 6,5: oggi dal suo lato non si passa…

LOBOTKA 6: fa girare la squadra con sagacia e precisione. Prezioso anche come schermo difensivo.

ANGUISSA 6: sembra in ripresa sul piano atletico, fornisce il suo apporto senza strafare.

POLITANO 6,5: gran primo tempo di qualità e voglia. Mancino fatato il suo.

RASPADORI 7: ancora in gol, il ruolo di centravanti di manovra è quello che ne esalta maggiormente le caratteristiche. Fulmineo quando va’ al tiro, Ochoa gli toglie dalla porta un altro gol.

ZIELINSKI 7: solita qualità sulla trequarti e gran sacrificio anche in fase di non possesso. Prestazione solida.

KVARATSKHELIA 7: crea calcio e pericoli costanti per la retroguardia granada. Garcia lo sostituisce forse un po’ troppo presto per preservarlo per il match di Champions.

LINDSTRØM 6: in un paio di sgasate mostra qualità importanti.

CAJUSTE S. V. pochi istanti per lui dove non può incidere.

SIMEONE 6: si batte con energia, forse un po’ egoista in un paio di circostanze…

ELMAS 6,5: trova il gol grazie ad una prepotente fuga solitaria. Prezioso come al solito, più del solito…

di Vincenzo Letizia