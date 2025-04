ANTICIPI DI A – 32esimo turno, l’Inter batte il Cagliari e si porta a +6 sul Napoli che dovrà rispondere domani sera

Giocati tra venerdì ed ieri quattro anticipi relativi alla 32esima giornata di serie A. Le tre big impegnate, ovveero Milan, Inter e Juve hanno vinto tutte, sconfiggendo, rispettivamente, l’ Udinese per 4 a 0, il Cagliari per 3 a 1 e il lecce per 2 a 1. Importante vittoria in chiave salvezza, anche del Venezia che ha battuto il Monza per 1 a 0. I nerazzurri di Inzaghi, con i tre punti conquistati a San Siro, sono, ora a +6 sul Napoli, in atesa del posticipo di domani sera, al Maradona, tra azzurri e toscani. Conte, contro l’Empoli, in lotta per non retrocedere, dovrà rispondere alla capolista per restare -3. La vittoria della Juve, porta i bianconeri al terzo posto, aspettanto il risultato del lunch match odierno tra Atalanta e Bologna. I rossoneri di Concecao sperano ancora in un piazzamento europeo ma la strada più corta è quella di vincere la Coppa Italia. La domenica del pallone prevede, oltre alla gara tra orobici ed emiliani, altre quattro gare. Nel primo pomeriggio saranno in campo la Fiorentina contro il Parma ed il Verona con il Genoa. Quindi alle 18, toccherà a Como e Torino ed infine, in serata, assisteremo al derby capitolino fra Lazio e Roma. Domani, come anticipoato, ci sarà l’epilogo di questo turno, con Napoli vs Empoli.