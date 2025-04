BIG ROM carica i compagni – In vista del posticipo di domani sera contro l’Empoli, al Maradona invito a credere nel sogno

Come era prevedibile, per non dire scintato, ieri l’Inter si è imposta sul Cagliari per 3 a 1, allungando il vantaggio, sul Napoli, momentaneamente a sei punti. In virtù di questo risulatato l’attaccante belga Romelu Lukaku, peraltro ex nerazzurro, da vero leader dello spogliatoio, ha voltuto caricare i compagni di squadra, invitandoli a credere fino all’ultimo nel sogno scudetto. Nulla è ancora perduto essendioci in palio ben 21 punti ed un calendario molto più agevole, almeno sulla carta, rispetto alla capolista, la quale dovrà affrontare degli impegni assai più complicati. Il numero 11 azzurro ha espresso affermazioni condivise ed apprezzate anche da mister Antonio Conte che alle 14 parlerà in conferenza stampa, Il tecnico salentino crede fermamente nei suoi ed è convinto che la sua squadra non lo deluderà in queste sette partite finali.