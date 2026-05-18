UFFICIALE – NAPOLI vs UDINESE si giocherà domenica 24 maggio alle ore 18 allo stadio Maradona

Napoli vs Udinese, valida per ultima giornata di campionato, sfida in cui, in ballo non vi è alcun obiettivo, avendo i campani già raggiunto la qualificazione Champions e i friulani la salvezza si disputerà, senza nessuna contemporaneità, domenica 24 magio alle ore 18, in quel di Fuorigrotta, mentre le formazioni ancora in lotta per il traguardo della massima manifestazione europea e per la permanenza in A, scenderanno in campo, sempre domenica, main notturna. Vediamo, qui di seguito, il calendario completo del 38esimo turno di serie A:

22/05/2026 Venerdi 20.45 Fiorentina – Atalanta DAZN

23/05/2026 Sabato 18.00 Bologna – Inter DAZN

23/05/2026 Sabato 20.45 Lazio – Pisa DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 15.00 Parma – Sassuolo DAZN

24/05/2026 Domenica 18.00 Napoli Udinese DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Cremonese Como DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Lecce Genoa DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 20.45 Milan Cagliari DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Torino Juventus DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 20.45 Verona Roma