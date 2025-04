Napoli, Conte: “Buongiorno? Problema non serio! Mazzocchi può partire titolare”

Le dichiarazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in vista del match contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, in calendario lunedì alle ore 20:45.

“Per Buongiorno non dovrebbe essere un problema serio, poi da lì a dire una settimana o due settimane… Jesus ha fatto bene a Bologna, ho fiducia in chi c’è”.

Su Mazzocchi e McTominay

“Domani Mazzocchi ha la possibilità di partire dal primo minuto. McTominay sta bene, speriamo torni al gol. Ha avuto tante chances per farlo, abbiamo bisogno anche dei suoi gol, però sta bene, assolutamente”.

Su Spinazzola

“Spinazzola si allena con noi da due giorni, aveva ricevuto un colpo con la Puteolana nell’allenamento congiunto durante la sosta. Se se la sente può essere un possibile cambio per la gara di domani”.

Su Neres

“David prima dell’infortunio per tutti era un giocatore importante per noi, lo è, poi è inevitabile che quando sei fuori un mese e mezzo per un infortunio muscolare poi c’è bisogno di un periodo di riatletizzazione, per rientrare nei meccanismi, lui è un ragazzo serio, dà il 100%, ci può dare tanto. E’ quel tipo di giocatore che nell’uno contro uno dal nulla ti può creare soluzioni favorevoli per il gol. Ma sta bene, sicuramente a Bologna ha faticato, aveva fatto benissimo col Milan, ma da parte sua c’è sempre applicazione, pure a Bologna non la sua miglior partita era applicato ed io voglio quello”.