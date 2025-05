Marelli su Lecce-Napoli: “Due episodi dubbi, giusto non assegnare nessuno dei due rigori”

Luca Marelli, ex arbitro ed esperto per Dazn sul tema, ha effettuato la sua moviola di Lecce-Napoli nel post-partita, soffermandosi su due episodi: “Il tocco di braccio di Spinazzola è dubbio visto live e dalle immagini si vede che un po’ di braccio il pallone lo prende, ma il tocco non è punibile perché è un pallone totalmente inaspettato, Spinazzola se lo vede schizzare addosso all’improvviso, fa anche un movimento col braccio verso la figura e per questo non è punibile. Può capitare che sia un pallone che arriva dopo un rimpallo o da un colpo su traversa o palo. In questo caso Spinazzola era immobile a guardare il pallone, non si aspetta che arrivi lì, non c’è movimento in avanti a intercettare la palla anzi prova a ritrarlo. Il braccio inoltre è in posizione naturale. La decisione di campo è giusta”.

L’altro episodio dubbio per il contatto tra Raspadori e Gaspar al 44′. Gaspar non si lancia verso il giocatore, ma in opposizione al giocatore. Poi c’è purtroppo questo contatto fortuito. Se il movimento fosse stato verso il calciatore è un conto, se il movimento è per mettersi davanti al giocatore ne è un altro. Dagli arbitri è stato valutato come contatto di gioco”.