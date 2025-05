NAPOLI vs GENOA – Stop ai tifosi rossoblù residenti in Liguria, i biglietti già venduti sono stati annullati

E’ giunto ieri, dal prefetto del capoluogo partenopeo, in occasione del posticipo di domenica sera tra il Napoli e il Genoa, a Fuorigrotta, il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi rossoblù, residenti in Liguria, per cui, quelli già venduti in precdenza sono stati annullati. E pensare che fino a qualche tempo le due tifoserie erano gemellate, un gemellaggio storico, durato tantissimi anni che, poi si è interrotto bruscamente. Un vero peccato! Bellissimo vedere, in passato, sostenitori azzurri e rossobblù sotto braccio nell’andare allo stadio. Oggi, purtroppo, la situazione è totalmente cambiata. Intanto, in città, cresce l’attesa per questa partita che potrebbe dare un’altra forte spinta verso quel sogno tanto ambito da squadra, società e tifoseria, quest’ultima non aspetta altro che la matematica per sfogare tutta la propria felicità. Al Maradona, nel giorno della festa della mamma, ci sarà l’ennesimo tutto esaurito stagionale.