NAPOLI – Sprint finale degli azzurri in questa volata tricolore, sette punti da conquistare per la matematica

Il Napoli prosegue, a buon ritmo, la preparazione in vista del match di domenica sera, allo stadio Maradona, dove affronterà, per la 36esima giornata di campionato, il Genoa. Gli azzurri, molto affiatati e compatt,i sono pronti allo sprint finale di questa volata tricolore. Mancano sette punti per la matematica certezza della vittoria, poi la città espoloderà. Il traguardo è lì, a portata di mano, ogni giornata si fa sempre più concreto. Del resto, solo il Napoli potrebbe perdere questo titolo, suicidandosi. Naturalmente, il duello con l’Inter, che ha in testa la finale di Champions continua, tuttavia, i partenopei, sotto l’egida del suo carismatico condottiero, il quale sa solo vincere, danno la sensazione di aver trovato un’identità precisa, una forza mentale e un’armonia che, difficilmente, avevamo notato qualche tempo fa. Per arrivare alla meta, l’armonia e la compattezza rappresentano gli ingredienti giusti. L’unione di tutta la rosa costituisce la chiave del successo. A prova di quanto detto, registriamo un barbecue di squadra, all’ora dell’aperitivo. Un momento di relax ma dal grande valore umano, Ridere, scherzare insieme, condividere un pasto, parlare di tutto ma non di calcio simboleggiano la cementazione del gruppo, che non intende assolutamente farsi scappare un’occasione come questa. Il quarto scudetto, adesso, non è solo un’illusione, ma una possibilità reale, che però occorre, ancora sudarsela.