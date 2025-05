De Laurentiis: “scudetto? siamo tutti quanti nelle mani di Dio”

“Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”. In occasione dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, Aurelio De Laurentiis ha commentato la corsa scudetto e la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni, riportate dall’ANSA, arrivano in un momento decisivo della stagione. Cresce l’attesa per i verdetti finali: la finale di Champions è fissata per il 31 maggio a Monaco, mentre il campionato si chiuderà nel weekend del 24-25 maggio, con le date ancora da confermare ufficialmente. A tre giornate dal termine, il Napoli guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter, rendendo la volata scudetto ancora tutta da giocare.