Mercato estivo SSCN – De Laurentiis tenta il colpaccio De Bruyne, il centrocampista belga ha aperto alla trattativa

A sentire voci di mercato abbastanza attendibili, il club partenopeo sta tentando un colpo straordinario ed eclatante, ingaggiando uno dei centrocampisti più forti d’Europa, se non del mondo, nonostante i suoi 33 anni. Si tratta di Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto a giugno, con il Manchester City; naturalmente l’operazione non è affatto semplice, il calciatore arriverebbe a zero ma il suo ingaggio attuale è stratosferico. Quest’anno ha percepito ben 23 miluioni di euro, cifra impossibile per il Napoli. Grazie, però, al fascino che suscita in lui la città di Napoli, per la cronaca il centrocampista è convolato a nozze a Sorrento, alle intermediazioni dei connazionali Mertens e Lukaku e al fatto che sulla panchina azzurra siede un certo Antonio Conte, De Bruyne si acconterebbe di sette milioni a stagione per due anni. Se De Laurentiis riuscisse a portare, all’ombra del Vesuvio, il belga, sarebbe un segnale molto chiaro lanciato al mister leccese, riguardo le ambizioni del Napoli del futuro. Un tale sensazionale colpo di mercato potrebbe indurre Conte a sciogliere ogni dubbio sulla permanenza e a sposare il progetto tecnico del presidente. Se son rose fioriranno.