LA PARTITA – Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri non vanno oltre il pari

Il Napoli non va oltre il 2-2 Al Maradona. Apre le marcature Lukaku, ma poi c’è un autogol di Meret. Nella ripresa tornano in vantaggio gli azzurri con Raspadori, ma il Genoa risponde con Vazquez.

PRIMO TEMPO

Al 4’ azzurri vicini al vantaggio con Politano che prova la conclusione a giro con il sinistro, il pallone termina di poco fuori. All’8’ rovesciata di McTominay in area, il pallone termina alto. Al 16’ passa in vantaggio il Napoli con Lukaku che viene servito da McTominay e con il destro spedisce il pallone in rete. Al 23’ ci prova Raspadori a tu per tu con il portiere che però spedisce in angolo. Al 31’ arriva il pareggio del Genoa: colpo di di testa di Ahanor, Meret non controlla il pallone e lo spedisce in porta facendo autogol. Al 45’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 46’ gran conclusione di Lukaku da fuori area, ma il portiere spedisce in fallo laterale. Al 54’ altra occasione con Anguissa ma intercetta Sigreist. Al 64’ pass sim vantaggio il Napoli con Raspadori, che viene servito da McTominay e spedisce il pallone in rete. All’84’ risponde il Genoa con Vasquez di testa. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (88′ Neres), Lobotka (11′ Gilmour), Anguissa, McTominay; Raspadori (75′ Billing), Lukaku

Genoa (3-4-2-1): Siegrist; Sabelli (73′ Zanoli), Otoa ( 69′ Bani), Vasquez; Ahanor (73′ Venturino), Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Messias (59′ Martin), Vitinha (69′ Kassa); Pinamonti

Arbitro: Piccinini (Sez. Forlì)

Ammoniti: Vasquez (G) Vitinha (G) Billing (N)

Reti: 15′ Lukaku, 32′ aut. Meret, 64′ Raspadori, 84′ Vasquez

Mariano Potena