LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Mc Tominay e Raspadori non bastano

Meret 5.5 – Subisce gol su due bei colpi di testa: sul primo poteva essere più efficace, ma finisce per metterselo in rete da solo; il secondo è un bel jolly di Vasquez, sul quale un miracolo non sarebbe stato sgradito.

Di Lorenzo 6.5 – Si propone continuamente in sovrapposizioni interne ed interpreta con saggezza ogni giocata.

Rrahmani 6 – Sicuro e preciso negli interventi; pochi pericoli dalle sue parti.

Olivera 5.5 – Varie piccole incertezze, poi si fa superare di testa da Vasquez, anche se Billing gli copre la visuale sul gol del pareggio genoano.

Spinazzola 6 – Fa più l’ala che il terzino, trovando qualche spunto interessante, ma mancando di concretezza nelle giocate decisive.

Anguissa 5.5 – Primo tempo veramente brutto, fatto di errori tecnici e tanta svagatezza. Nella ripresa dà qualche segnale di presenza maggiore, risultando comunque incostante nell’apporto alla squadra.

Lobotka s.v.

(Gilmour 6 – Prova a dare ritmo nel giro palla, sbagliando qualche verticalizzazione.)

McTominay 7.5 – Trascinatore tecnico e atletico degli azzurri, propizia entrambi i gol ed ogni sua giocata non è mai banale.

Politano 6.5 – Ha sempre voglia di incidere e rendersi pericoloso, trovando più d’una conclusione pericolosa.

(Neres s.v.)

Raspadori 7 – Realizza il gol del momentaneo 2-1, con voglia e qualità, anche se non viene coinvolto nelle azioni dai compagni quanto meriterebbe.

(Billing 5.5 – Croce e delizia: si fa superare dal cross che porta al gol del pareggio di Vasquez e sfiora il gol-vittoria nel finale.)

Lukaku 6.5 – Sblocca il match ad inizio gara, poi cerca di trascinare i suoi da leader più emotivo che tecnico.