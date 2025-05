La Sampdoria è in Serie C. La squadra blucerchiata non è riuscita a vincere in casa della Juve Stabia e arriva la dolorosissima retrocessione per il Doria che doveva essere una delle candidate alla promozione in Serie A ma tutte le scelte fatte, sportive e non, sono risultate fallimentari. La gestione del presidente Manfredi è stata un disastro su tutta la linea e la caduta nella terza serie per la prima volta nella storia ne è la riprova.

Retrocede in Serie C anche il Cittadella, che perde lo scontro diretto in casa con la Salernitana per 2-0: i campani si giocheranno il play-out con il Frosinone, che è andato a vincere in casa del Sassuolo con un gol di Bohinen. Termina nel modo più dolce il campionato per Mantova e Brescia: la squadra di Possanzini pareggia 0-0 in casa con il Catanzaro e blinda la salvezza mentre le Rondinelle battono per 2-1 la Reggiana in casa, non senza patemi, e mettono la parole ‘fine’ all’ennesimo campionato tormentato.

Serie B, i risultati dell’ultima giornata: la Sampdoria retrocede in Serie C, Salernitana-Frosinone ai playout

L’ultimo posto per i play-off se lo prende il Cesena e lo fa nel miglior modo possibile: la squadra di Mignani vince in casa del Modena per 1-0 all’ultimo respiro e sfrutta il passo falso del Palermo per prendersi il settimo posto.

