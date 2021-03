Ottimi risultati per le due formazioni italiane ancora in lizza in Europa League, dopo il turno di andata degli ottavi di finale della competizione minore continentale. Bella vittoria della Roma, all’Olimpico, contro lo Shakthar dell’ex Fonseca. Il 3 -0 finale proietta i giallorossi verso i quarti; pari importantissimo, invece, per il Milan che, al fotofinish, impatta con il Manchester United in terra britannica.