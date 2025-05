UFFICIALE – NAPOLI vs CAGLIARI e COMO vs INTER si giocheranno entrambe, in anticipo, venerdì 23, alle 20,45

La Lega di A ha deciso data e orario delkle due gare scudetto, dell’ultima giornata di campionato. Napoli – Cagliari e Como – Inter si disputeranno entrambe in anticipo, venerdì 23 maggio alle ore 20,45. Già pronto il piano traffico e l’organizzazione dell’entuale festa scudetto. Dopo 120 minuti di discussione è arrivata la decisione definitiva attraverso un comunicato. Nel caso in cui, poi, si arrivasse ad uno spareggio, l’incontro si giocherebbee lunedì 26 akll’Olimpico di Roma. Ma non vogliamo neanche pensare a questa eventualità. Per quanto concerne le altre partite del turno conclusivo di serie A, Bologna – Genoa e Milan – Monza andranno in scena sabato 24, la prima alle 18 e l’altra alle 20,45. Infine le altre gare: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus si dispueranno domenica 25, in notturna.