Psg, Kvaratskhelia: “So quanto sia forte l’Inter, il Napoli penso vincerà lo Scudetto”

Khvicha Kvaratskhelia si appresta a vivere la sua prima finale di Champions League della sua carriera e lo farà contro l’Inter. Il georgiano è stato uno dei protagonisti del Media Day del PSG organizzato dalla UEFA. La stella ex Napoli ha parlato dell’ultimo atto della massima competizione europea raggiunto dopo appena 5 mesi dal suo arrivo a Parigi e dell’ultima giornata thriller di Serie A con la sua ex squadra e proprio i nerazzurri che si giocano lo Scudetto.

Kvaratskhelia ha così presentato la finale esplicitando tutta la sua emozione per essere arrivato a questo traguardo in così poco tempo dall’inizio della nuova avventura al PSG: “Quando ho firmato non avrei mai immaginato di arrivare in finale di Champions League così in fretta. Sono felice di essere qui e di avere questa opportunità, è come un sogno. Il mio è stato un cammino molto lungo, con molti ostacoli che ho superato. Porterò sempre con me la Georgia, mi ha dato tutto e sono molto orgoglioso di essere orgoglioso. Voglio aiutare il mio paese perchè è difficile per noi arrivare a questi livelli!”.

Kvaratskhelia potrà dire la sua nella preparazione della partita con l’Inter, visto la sua esperienza in Serie A in cui ha avuto modo di vedere da vicino i pregi e i difetti della squadra allenata da Simone Inzaghi: “Penso che Luis Enrique non abbia bisogno del mio aiuto, sono più bravi di me. Qualcosa posso dire avendoci giocato spesso, so quanto siano forti. Se ci sarà bisogno di me, dirò qualcosa”. Nell’intervista a Sky Sport, il georgiano ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto arrivata all’ultimo atto. Kvara non ha dubbi su chi trionferà: “Io, Fabian Ruiz e Gigio Donnarumma amiamo il Napoli. Penso che vinceranno lo Scudetto e sarà una festa per la gente di Napoli, lo meritano”.