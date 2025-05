SPORT VARI – Italia Polo Challenge, la serata speciale del napoletano Facello: “Con le gambe sul cavallo, con la testa al ‘Maradona’

Il capitano del team Harpa, tifosissimo azzurro, scenderà in campo al Galoppatoio durante la partita decisiva per la squadra di Conte: “Regalatemi questo sogno”. Stasera la seconda giornata del torneo di arena polo

Scorrendo il calendario della seconda giornata di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato da FISE e The Chukker Company e in corso al Galoppatoio di Villa Borghese, c’è una pericolosa sovrapposizione. Alle 21 è in programma la partita tra Harpa/HPE/Veeam, una delle sei squadre partecipanti al torneo, e quella che porta il nome di altri due partner, Dambrogeria/Salotto 42. Fabrizio Facello, che del team di Harpa è anche capitano, sarà con le gambe sul suo cavallo ma con la testa al ‘Maradona’ di Napoli, dove negli stessi minuti si giocherà la partita che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra di Antonio Conte.

Facello, uno che da bambino partiva da Roma con il papà per andare a vedere il Napoli di Maradona (le origini della sua famiglia sono napoletane), è ovviamente tifosissimo anche del Napoli di Conte. “Con il cuore sarò lì – racconta da Piazza di Siena, sede dell’edizione numero 92 del concorso ippico e che ha in Italia Polo Challenge uno degli appuntamenti clou -. Proverò a chiedere di giocare la prima partita (scherza, ndr), ma anche dovessi scendere in campo alle 21 sarei comunque in tempo per godermi i momenti decisivi“.

Per Facello, il Napoli “è avvantaggiato grazie al fatto di non aver giocato le coppe“, poi si passa ai giocatori preferiti: “Mi piace molto Anguissa, ha un cuore enorme e grande fisicità, ma apprezzo anche Di Lorenzo, che è un giocatore molto ordinato”. Inevitabile la domanda sui due giocatori che Facello si porterebbe con sé nella sua squadra di polo: “McTominay e Lobotka, senza ombra di dubbio. Sono due grandissimi centrocampisti, forti fisicamente e con grande carattere”. E chissà se a ‘McFratm’ (così è stato soprannominato il centrocampista scozzese) e allo slovacco scatterebbe l’amore per il polo come è accaduto a Fabrizio, protagonista di un vero e proprio colpo di fulmine. “Sono salito sul cavallo e ho colpito la palla: un clic incredibile”.

IL TORNEO La serata inaugurale della tappa romana di Italia Polo Challenge è stata condizionata dalla pioggia: si è conclusa solo la prima delle tre partite, con le altre due che questa sera saranno disputate con la formula dei rigori. Oggi, dalle 20.15 si tornerà in campo per la seconda giornata. Tribune tutte esaurite? Sì, ma anche con qualche telefono sintonizzato col ‘Maradona’, come quello di Facello.

I RISULTATI DI GIOVEDÌ 22

Union-Harpa/HPE/Veeam 6-8

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 23

Rigori

U.S. Polo Assn.-Dambrogeria/Salotto 42

Fope-Courmayeur

42

Ore 21.45 U.S. Polo Assn.-Fope