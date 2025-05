Conte-Napoli verso la separazione: si punta a chiudere subito per Allegri

In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione.

La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato.

La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti dell’Inter dopo la finale di Champions League e del Milan.

