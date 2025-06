Calendario Serie A 2025/2026, tutte le giornate del campionato

Sorteggiato a Parma il calendario della Serie A 2025/26: la 1ª giornata si giocherà tra il 23 e il 24 agosto, mentre la 38ª e ultima giornata si giocherà il 24 maggio 2026. Per la quinta stagione consecutiva, il calendario sarà asimmetrico: significa che la sequenza di partite del girone di ritorno non sarà la stessa dell’andata. Quattro le soste per le nazionali, così distribuite: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo 2026. Ecco il calendario completo.