LE INTERVISTE – Elmas: contento per il gol vittoria

“Sono contento per il gol e per la vittoria. Grazie al mister per avermi dato fiducia“. Eljif Elmas è stata la scelta vincente di Spalletti che lo ha schierato titolare.

“Sì, ho saputo che avrei giocato un paio d’ore prima della partita. Ero un po’ teso perchè non giocavo da due gare e mi sono fatto trovare pronto. La squadra viene prima di tutto e io darò sempre il massimo ogni volta che andrò in campo“

“Siamo una squadra unita e compatta, abbiamo un gruppo di grandi giocatori. Aver sostituito Kvara è stata una bella responsabilità, ma sono contento che sia arrivato al Napoli. E’ un ragazzo eccezionale e io cerco di aiutarlo quotidianamente nel suo inserimento anhe perchè ha un anno in mano di me ed è giovanissimo”

“Siamo felici e vogliamo continuare così. Chiunque va in campo dà un contributo importante e stiamo dimostrando il nostro valore“.

SscNapoli.it