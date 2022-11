LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Elmas mossa vincente, Meret perfetto

MERET 7: parata subito importante, gara praticamente perfetta la sua. Messi a tacere i critici.

DI LORENZO 6: attento dietro, ma qualche imprecisione in appoggio che ci può stare dato che gioca sempre.

KIM 6,5: imbattibile di testa, perfetto in anticipo. E che piedi in uscita…

JUAN JESUS 6: qualche errore al quale però pone rimedio con esperienza e freddezza.

OLIVERA 6: Lookman lo fa ammattire in talune circostanze, in altre riesce a contenerlo. Comunque, prova ancora positiva per l’uruguaiano.

ANGUISSA 6,5: fa tanta legna in mezzo al campo, ma questa sera sbaglia qualche appoggio di troppo. La sua energia e forza però è indispensabile per questo Napoli.

(48′ st GAETANO sv),

LOBOTKA 6,5: viene aggredito sistematicamente, ma ne viene fuori sempre con maestria e grande classe. Un professore.

ZIELINSKI 6: buon primo tempo, cala però alla distanza.

(19′ st POLITANO 6,5: sgasa e sgambetta che è un piacere e non fa mancare mai il suo aiuto in ripiegamento);

LOZANO 5,5: sbaglia tanto e in talune circostanze sembra anche svogliato.

(19′ st NDOMBELE 6: cresce atleticamente gara dopo gara, mai state in discussione, invece, le sue qualità)

OSIMHEN 7: nonostante appaia un po’ stanco rispetto al solito, quando si mette in moto è un uragano irrefrenabile per la retroguardia bergamasca. Ancora un gol di testa per il nigeriano, bomber letale.

(30′ st SIMEONE 6: tiene palla con grinta ed intelligenza, si divora però un gol che sembrava facile realizzare),

ELMAS 7: quantità tanta e qualità in occasione del gol. Mossa vincente del mister.

(48′ st ZERBIN sv).