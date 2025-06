Carlo Jacomuzzi, Gianni Improta e Francesco De Core a Radio Punto Nuovo

Jacomuzzi: “A Napoli c’è un’aria diversa, De Bruyne rinascerà in azzurro! Nunez dalla Premier? Meglio puntare su Lucca, vi spiego”



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Assosservatori: “De Bruyne non ha bisogno di seconde chance, ha soltanto rimediato qualche infortunio. Purtroppo nessun calciatore sa che quando va a Napoli c’è un’aria diversa e si sta da favola. Quindi bisogna sempre viverla per rendersene conto. Lukaku e Mertens hanno fatto da sponsor, a Napoli ci si allena bene e si rinasce in una piazza simile. De Bruyne-Lukaku sarà una coppia vincente. Si conoscono bene e sanno come trovarsi in campo da leader del gruppo. Imparerà qualcosa in più dalla Serie A, ma un calciatore come lui può esaltarsi ulteriormente nei nostri tatticismi. Meglio Lucca o Nunez? Senza nulla togliere all’uruguaiano, ma c’è la possibilità di puntare su un italiano di grande livello come Lucca. Portato dietro a Lukaku ad imparare, può rappresentare un grandissimo investimento per il Napoli e per la Nazionale. Abbiamo i giocatori bravi qui da noi, non serve andare a prendere sempre gli stranieri. Quando arriva De Bruyne va bene, ma gli altri a volte vengono presi tanto per prendere”.



Improta: “De Bruyne può giocare ovunque, con Conte può fare anche il centrale aggiunto per lanciare dalla difesa! Lucca l’ideale vice Lukaku”



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Quando si parla di un campione come De Bruyne, la carta di identità è relativa. Solo la tenuta agli infortuni può essere un fattore, ma per il resto è un’età dove l’esperienza fa la differenza. È un calciatore molto duttile, Conte può adattarlo anche come difensore centrale aggiunto per avviare la manovra con i suoi lanci e con la sua qualità. Lo vedo meno bene sull’esterno, mentre nelle zone centrali può giocare letteralmente ovunque. Nell’epoca moderna, la carriera dei calciatori si è allungata molto. In tanti riescono ad arrivare anche a 40 anni in maniera del tutto competitiva. Conta l’età fisica più che quella anagrafica. De Bruyne ha ancora diversi anni ad altissimi livelli davanti, in un campionato come quello italiano può incidere ancora tanto. Lucca? È un bel profilo, l’ho visto all’opera in tante occasioni e mi ha sempre fatto un’ottima impressione. A Udine ha dimostrato di poter valere un grande club. Fisicamente è l’ideale vice Lukaku. Ha stazza e tecnica, con Conte si esalterebbe ed è anche bravo nel gioco aereo. Come vice del belga sarebbe perfetto”.



La Repubblica, De Core: “De Laurentiis ha capito che si guadagna più vincendo che vendendo. De Bruyne non è venuto a Napoli per prendere il sole a Capri. Di questo Napoli mi sta colpendo una cosa”



In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, caporedattore de’ La Repubblica: “Mi sta colpendo come il Napoli stia cercando di mettere subito a disposizione di Conte i primi acquisti. Gli altri club stanno brancolando nel buio, nonostante l’urgenza di doversi rifondare. Milan, Inter, Juventus, in tante partono con molte incognite. Il Napoli è già avanti per aver riconfermato Conte e ora sta lavorando per prendere tutti calciatori funzionali al progetto dell’allenatore. Le idee sono chiare e questo conta. La Champions è una vetrina importante, non solo per il club. De Bruyne non è venuto a Napoli per prendere il sole a Capri, è venuto qui per vincere e migliorare lo status della squadra. McTominay ha avuto un impatto clamoroso e spero che anche De Bruyne possa replicare quanto fatto dallo scozzese. Entrambi sono giocatori di classe estrema, nonostante l’età che avanza. De Laurentiis ha cambiato modello imprenditoriale? Forse ha capito che si guadagna più vincendo che vendendo i calciatori, sebbene abbia sempre investito in calciatori migliori col passare degli anni. Dai tempi di Higuain fino a De Bruyne, il cammino del Napoli parla da sé. Poi ci sono stati i casi Osimhen e Kvaratskhelia, che sono a sé stanti e sono esuli da qualsiasi modello gestionale. Ora il Napoli sta spingendo anche sui nomi funzionali e non solo quelli di curriculum. Guardate a Lucca, che sarebbe il tassello fondamentale da mettere alle spalle di Lukaku”.