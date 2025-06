Ballotta, Alvino, Mutti, Montervino a Kiss Kiss Napoli

Marco Ballotta, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il portiere può sempre migliorare, anche coi piedi. Io son migliorato fino ai 44 anni anche attraverso gli errori. Il portiere non deve fare il tunnel agli avversari, deve solo pensare prima che gli arrivi il pallone a cosa fare. Giocare bene coi piedi aiuta la squadra a iniziare il gioco dal basso, se l’allenatore vuole la ripartenza dal basso devi avere un portiere che abbia una certa predisposizione a toccare la palla. Suzuki e Meret? Sono completamente diversi. Ho conosciuto Suzuki a Parma quest’anno nel periodo di Natale, fisicamente è imponente, è molto istintivo e deve migliorare tecnicamente. Però è bravo e può crescer molto, non a caso ha molti occhi addosso. Il Napoli ha bisogno di due portieri di livello, Meret e Suzuki insieme li vedo bene. Sono entrambi bravi ed il Napoli ha bisogno di due valide alternative. Meret ha più esperienza, mentre Suzuki è ancora molto istintivo”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman? Ci sono contatti continui tra i due presidenti. Lookman piace ad Aurelio De Laurentiis in primis e poi a Manna e a Conte. Percassi e De Laurentiis si conoscono da tempo, si stimano e ci sono da mesi contatti e telefonate tra i due. Con Gasperini in panchina l’operazione sarebbe stata più facile per il Napoli per i contrasti insanabili tra il tecnico ed il calciatore. L’arrivo di Juric ha un po’ rallentato l’operazione. Percassi resta fermo sui 60 mln, ma Lookman va per i ventotto anni e il Napoli non è intenzionato a spendere cifre così alte. Poi c’è la Coppa d’Africa, sappiamo cosa pensi De Laurentiis di chi va a giocare la coppa. Il Napoli proverà a far scendere le richieste dell’Atalanta”.

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lookman è un calciatore immenso che fa divertire e ti fa vincere le partite. Riesce sempre a inventarsi la giocata, è un tassello fondamentale per l’Atalanta. Per l’Atalanta perdere Lookman vuol dire perdere tanto, ma non vedo il motivo per il quale Percassi debba mettere sul mercato questo calciatore, anche perchè i bilanci sono assolutamente positivi. Mi auguro che Lookman non lasci l’Atalanta. L’esterno a sinistra è la sua zona ideale perchè rientra sul destro, ma nel calcio di oggi è facile trovare anche altre soluzioni. Quelli bravi per me son bravi dappertutto. Se il Napoli prende Lookman ed anche Lucca allora rivincerebbe lo scudetto. Koopmeiners? Alla Juventus è stato utilizzato in una maniera sbagliata, non è stato messo in condizioni di esprimersi per quello che è, mentre a Bergamo era molto più libero e svariava su tutto il fronte offensivo”.

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Giocatore di grande impatto fisico nonostante non sia altissimo. E’ un giocatore veramente forte, servirebbe tanto al Napoli e farebbe il bene di tante squadre, per me è sottovalutato e se il Napoli lo prende farebbe un grandissimo acquisto. Oggi i 25 mln potrebbero sembrare troppi vista l’ultima stagione, ma è ancora giovane, è un nazionale. De Bruyne? Molti giornalisti fanno i tifosi e se tifano per altre squadre fanno passare l’acquisto di Modric come quello del secolo e quello di De Bruyne un colpo meno importante. L’impatto che potrebbe avere De Bruyne sul campionato italiano sarebbe devastante, il mercato dei gadget di De Bruyne è già enorme. Bisognerà aspettare le prime partite di questo calciatore per capire come sta, ma da quello che ho visto in nazionale credo stia bene. Va incastrato in un mosaico tattico, è molto duttile però. Anguissa? Non farei carte false per trattenerlo, eppure è uno dei miei preferiti. A volte vanno fatte delle scelte, prendendo De Bruyne e Musah stai dando un’idea di un certo tipo e la cessione di Anguissa ci può stare. Poi ha l’età giusta per essere ceduto e non penso sia l’unico. Credo che anche con Lobotka si possa far cassa ed ha un’età avanzata, sarebbe l’ultimo momento per far cassa”.