SSCN – La società programma il futuro: gli azzurri, a fine campionato, voleranno in Corea per una mini Tournée, a casa del difensore Kim

Raggiunto in maniera eccezionale lo scudetto 2023, la SSCN è già pronta per programmare la prossima stagione, che vedrà cucito sulle maglie dei calciatori azzurri quel triangolino tricolore tanto ambito da tutti. Infatti è prevista una mini tournée in Asia, in Corea del Sud, a casa di Kim, immediatamente dopo il termine del campionato. La partenza ci sarà tra il 5 e 6 del mese di giugno ed il soggiorno durerà cinque o al massimo sei giorni. Una sorta di pre ritiro estivo in vista del prossimo torneo nazionale ed europeo.