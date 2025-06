Serie B- Salernitana sul baratro della C, brutto tonfo, a Marassi contro la Samp, nel match di andata playout

Si è disputato, ieri sera, a Marassi, lo scontro di andata del match playout tra Sampdoria e Salernitana; l’ha spuntata la formazione di casa, battendo i campani per 2 a 0 in virtù delle reti di Meulensteen e Curto, Un sucesso che fan ben sperare i blucerchiati, per la partita di ritorno di venerdì all’Arechi, mentre per la Salernitana si prospetta il baratro della serie C. Per la cronaca, nei minuti finali della gara l’arbitro Aureliano ha comminato due espulsioni, una per parte: prima fuori Borini, poi Stojanovic. Un’annata assolutamente da dimenticare per i granata, i quali porebbero compiere il doppio salto all’indietro dalla A alla terza serie. Sconforto e delusione tra la tifoseria