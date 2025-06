Gattuso si presenta: “L’obiettivo è riportare l’Italia ai Mondiali”

Gennaro Gattuso risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport: “Spero di fare bene. Sicuramente ci sono orgoglio e soddisfazione, con la consapevolezza che ci aspetta un lavoro duro. Non possiamo sbagliare, la classifica parla chiaro. Bisogna stare attenti e lo devono capire anche i giocatori. Tutti pensano che oggi i giocatori siano viziati, ma sono più professionali rispetto ai miei tempi. Stranieri? La verità è quella che ha detto il Presidente. Le giovanili raggiungono livelli incredibili e poi si perdono. Il nostro calcio ne risente così e bisogna fare qualcosa qui, ma non sta a me. Devo decidere i giocatori che le squadre mi mettono a diposizione. Come si va al Mondiale? Vincendo e convincendo, con le prestazioni. Speriamo bene. È importante per tutti noi“.

GianlucaDiMarzio.com