L’INTERVISTA – Diego Maradona Jr a “Napoli Magazine”: “Vedrei bene Nunez in coppia con Lukaku”

NAPOLI – Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine”. – Si è chiusa l’esperienza da allenatore a Tenerife, da settembre a maggio una cavalcata entusiasmante… “L’esperienza all’Ibarra è stata meravigliosa, la porterò sempre nel mio cuore. Calcisticamente abbiamo raggiunto un obiettivo meraviglioso, riuscendo in un’impresa stellare, portando la squadra dal quart’ultimo posto al quarto posto, giocando i play off ed arrivando in semifinale. Poi è andata com’e’ andata ed abbiamo perso contro la squadra più forte, fa parte del calcio”. – Ed ora? Dove vorrebbe allenare? “Sono aperto ad una nuova avventura. Voglio ritornare a Napoli, a casa. Sono stati mesi duri, non nascondo che la lontananza dai miei affetti più cari è stata pesante. Sono pronto per nuovi orizzonti, non ho una preferenza in particolare, l’importante è che sia vicino casa” – Il Napoli intanto ha vinto il suo quarto scudetto… “Per la prima volta in vita mia ho vissuto tutto da lontano. Per uno come me che ha sempre frequentato lo stadio è stata una novità. Il quarto scudetto ha dato orgoglio ed allegria a tutti i napoletani. E’ bello vedere la mia città, la mia squadra, la mia gente lassù, al top del top”. – Dove si può arrivare? “Sono sicuro che il Napoli possa continuare così come sta facendo. Ho grande fiducia nella società, in Conte e in Manna. Speriamo che sia la volta buona per aprire un ciclo vincente e importante”. – Tra i tanti nomi di mercato, che stanno circolando in chiave partenopea, qual è quello che l’entusiasma di più? “Darwin Nunez, vederlo in coppia con Lukaku sarebbe qualcosa di straordinario”. Antonio Petrazzuolo Napoli Magazine Riproduzione del testo consentita previa citazione della fonte: www.napolimagazine.com