Negri, Cannavo, Vaccaro, De Maggio, Jacomuzzi, Graziani, Bazzani, Ventura a Kiss Kiss Napoli

Marco Negri, allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Ndoye sarebbe un acquisto indovinato per il Napoli, al di là del prezzo del cartellino che il Bologna valuta di 40 milioni. La scelta sarebbe perfetta, il Napoli ha bisogno di interventi in quella fascia. Ndoye va sempre raddoppiato, chi lo marca prende sempre cartellini gialli. Sulla sinistra può dare qualcosa in più ed insieme a De Bruyne può diventare devastante. Conte sa tirare fuori il massimo dai giocatori. Beukema? Grande difensore. Titolare al posto di Rrhamani? La competizione fa solo bene, adesso nel calcio moderno eviterei di parlare di titolari, chiaro che chi ha vinto lo scudetto merita un po’ di più, però è un giocatore che mi piace molto”.

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera: “Dico mille volte Meret anzichè Milinkovic-Savic. Non facciamoci confondere dalla grande stagione che ha fatto il serbo, ma non capisco la mossa di andare a prendere un altro classe ’97 a 18 mln che per di più non trovo sia superiore a Meret. Magari quei 18 mln sarebbe stato giusto investirli in altre zone di campo e poi rinnoverei subito a Meret. Se proprio vuoi spendere per un vice Meret devi prendere un giovane di belle speranze che magari nel tempo possa diventare titolare, uno alla Suzuki per intenderci”.

Alessandra Vaccaro, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret? Prevale la volontà del calciatore che, anche a fronte di altre richieste più allettanti rispetto a quella del Napoli, ha deciso di restare a Napoli. La fonte mi ha garantito che Meret firmerà il rinnovo di contratto col Napoli. Il calciatore perde anche qualcosa dal punto di vista economico, ma resta a Napoli, lo vuole il calciatore. Nei mesi scorsi l’Inter è stato uno spettatore interessato e sappiamo quanto Marotta sia interessato ai parametri zero, ma la volontà del calciatore prevale su tutto. Meret sta facendo un atto d’amore nei confronti della città e della squadra”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Non mi risulta che il Napoli, al momento, sia interessato a Milinkovic-Savic. Ognuno ha le sue fonti, qualche giornalista diceva che Conte avesse già firmato con la Juventus. Dire che il Napoli ha chiuso con Milinkovic-Savic oggi è un azzardo, se poi decidesse di aprire a questa possibilità lo farebbe da metà luglio in poi. Caprile? Pare piaccia alla Juve e al Milan che spenderebbero 15 mln per lui. Ndoye è il nome più caldo per la questione esterni. Chiesa? Per me con Conte farebbe la migliore stagione della sua carriera”.

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “O’Riley? L’ho visto giocare tre o quattro volte ed è il tipico calciatore che piace a Conte perchè è un lavorato, si adegua a tanti schemi di gioco. E’ un centrocampista che si sacrifica per il gruppo, una delle leggi di Antonio Conte. Nunez? E’ potente, è forte, ha intuito in area di rigore. Forse non è un dribblomane, è meno bello di altri, ma va all’essenziale, pensa solo alla finalizzazione. Poi ha una forza fisica enorme. Non è un attaccante di grande livello, è un top. Chiesa? Deve rimettere un attimino la testa nella sabbia, fare un po’ d’umiltà e tornare quello di quattro anni fa. Conte ci parlerà sicuramente perchè Chiesa deve tornare ad essere umile”.

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte vede in Lucca un attaccante di prospettiva. Sarebbe il vice Lukaku, sa reggere l’attacco da solo, è forte fisicamente ed è bravo nel gioco aereo. Sta crescendo tanto, ma per le competizioni che deve fare il Napoli secondo me ci vuole qualcosa di sostanzioso. Va bene Lucca, va bene Lukaku, ma va preso anche Nunez e poi tratterrei Raspadori, cederei solo Simeone. Se vuoi essere competitivo devi prendere sia Nunez che Lucca. Anche Ndoye sarebbe una pedina importantissima per il Napoli di Conte, anche se io gli preferisco Chiesa, lo prenderei subito. Ha trascorso un anno e mezzo difficile, ma chi investe su Chiesa non sbaglia”.

Fabio Bazzani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca sarebbe una buonissima alternativa a Lukaku, ha ampi margini di miglioramento e chi più di Conte potrebbe migliorarlo? E’ nel momento di carriera giusto per arrivare in un top club, questo step fatto con Conte sarebbe un bel mix. Ha tecnica, ha struttura fisica e sa attaccare la profondità. Se poi il Napoli andasse su profili con maggior esperienza europea allora ancora meglio. Nunez? Sarebbe un gran bel colpo, ma se non dovessi arrivarci allora andrebbe bene uno come Lucca. Ndoye? E’ eccezionale, per me è stato uno dei più decisivi del nostro campionato. Quest’anno è riuscito anche a far diversi goal con Italiano, cosa che con Motta non riusciva a fare. Salta sempre l’uomo, gioca in tutti i ruoli d’attacco e sarebbe un grandissimo colpo. Il Bologna proverà ad ottimizzare al meglio dalla sua cessione, ma credo si siano messi l’anima in pace che il giocatore vada per altri lidi. Il colpo più importante per il Napoli sarebbe davvero lui, è incontenibile”.

Gianpiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye è un giocatore che ha dimostrato le sue qualità, ha dimostrato anche attaccamento ai colori, compattezza nei confronti dei compagni. Il terreno è fertile su cui seminare oltre le sue qualità tecniche. Chiesa? E’ un punto interrogativo, quello dell’Europeo lo vorrebbe chiunque, ma quello dell’ultimo anno e mezzo forse no. E’ vero che ha giocato nel Liverpool, ma ha fatto 20 minuti in tutta la stagione. Nessuno può discutere del suo valore, ma vanno considerati diversi aspetti”.