MONDIALE PER CLUB, Juventus-Wydad 4-1: Yildiz show

La Juventus supera 4-1 il Wydad di Casablanca nella seconda giornata del Gruppo G e si ritrova con un piede e mezzo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Protagonista assoluto del match è Kenan Yildiz: prima propizia l’autogol di Boutouil che sblocca l’incontro, poi raddoppia con un gioiello al volo dal limite dell’area, infine chiude i conti con un altro splendido gol nella ripresa. In mezzo allo show del turco la rete di Lorch che accorcia solo momentaneamente le distanze e nel finale il rigore procurato e trasformato da Vlahovic. Giovedì l’ultima sfida del girone, contro il Manchester City, verosimilmente decisiva per stabilire chi chiuderà in vetta.

LA PARTITA

Il Wydad parte con grande aggressività a l 4′ ha subito un’ottima occasione con Lorch dopo una palla persa in uscita da McKennie, il destro del sudafricano è però facile da controllare per Di Gregorio. La Juve risponde con un possesso attento e ragionato, che dà i suoi frutti al 6′: splendido scambio nello stretto tra Yildiz e Thuram, il francese restituisce al turco che tenta un tiro-cross e trova la deviazione beffarda di Boutouil. Non può nulla Benabid ed è 1-0 per i bianconeri. La squadra di Tudor continua ad attaccare a testa bassa e al 16′ trova il meritato raddoppio: splendida azione di Cambiaso sulla sinistra, pallone per Yildiz che colpisce al volo di controbalzo da fuori e trova l’incrocio dei pali. Un vero capolavoro del 10 bianconero. Il doppio colpo incassato non scompone i marocchini che al 25′ accorciano le distanze: Savona è troppo leggero su Amrabat, il fratello dell’ex Fiorentina trova un corridoio geniale per Lorch che a tu per tu con Di Gregorio non sbaglia e fa 2-1. Nel finale di frazione i ritmi calano, il gioco si fa molto falloso e spezzettato, senza più occasioni da entrambi i lati.

A inizio ripresa Tudor si gioca la carta Koopmeiners al posto di un disordinato McKennie e al 57′ i suoi vanno a un passo dal 3-1: perfetto il corner di Conceiçao per l’accorrente Cambiaso, che col sinistro al volo centra in pieno il palo. Il match è condizionato da fortissime folate di vento, ma è sempre la Juve la più pericolosa e al 62′ sono di nuovo pochi i centimetri a separarla dal gol: Kelly pesca Kolo Muani nel cuore dell’area, che con la porta completamente spalancata davanti a lui calcia incredibilmente fuori. Il francese si riscatta però una manciata di minuti dopo, quando pesca bene Yildiz in profondità, il turco sterza sul difensore e con un colpo da biliardo trova l’angolino per il tris. Negli ultimi minuti la squadra di Tudor si adagia un po’ sugli allori, rischia qualcosina (grande parata di Di Gregorio su Boutouil), ma poi cala il poker grazie a un penalty procurato e trasformato con precisione assoluta dal neo entrato Vlahovic.

Gli ottavi sono cosa fatta, anche se per l’aritmetica bisognerà aspettare la notte italiana: sarà sufficiente che l’Al Ain non batta il City per evitare qualsiasi calcolo legato alla classifica avulsa all’ultima giornata.

